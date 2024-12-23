Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Sağlık çalışanları günlük hayatta karşılaştıkları olayları sahneye taşıdı

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te sağlık çalışanları, günlük hayatta karşılaştıkları olayları tiyatro oyunu ile sahneye taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık çalışanları günlük hayatta karşılaştıkları olayları sahneye taşıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te sağlık çalışanları, günlük hayatta karşılaştıkları olayları tiyatro oyunu ile sahneye taşıdı.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kentte görev yapan hemşire, tıbbi sekreter, paramedik ve sağlık teknikerinin yer aldığı, 10 personelden oluşan "Sağlık Olsun" adlı tiyatro ekibi kuruldu.

        Tiyatro ekibi, mesai saatleri dışında İl Halk Sağlığı Müdürlüğü eğitim salonunda bir araya gelerek İl Sağlık Müdürlüğü Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Birim Sorumlusu Bülent Sevgili'nin yazdığı "Ortaya Karışık" adlı tiyatro oyununu sahnelemek için hazırlandı.

        Üç ay boyunca prova yapan tiyatro ekibi, günlük hayatta karşılaştıkları olayları, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını, acil servisteki sağlık personeline yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti, temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini, hasta yakınlarının telaşlı davranışlarının 112 Acil Sağlık personeli üzerindeki olumsuz etkilerini farklı bakış açısıyla ele aldı.

        Tiyatro ekibi, sahneledikleri oyunla hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

        - "Sağlıkçılarımıza uzanan eller kırılsın"

        İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, AA muhabirine, tiyatro yoluyla hem personelin moral ve motivasyonunu artırmayı hem de halkı sağlık konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Ömür, kurum olarak halk sağlığının korunması ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla ilave neler yapabileceklerini düşündüklerini ve bu fikri geliştirdiklerini ifade ederek, 10 kişilik ekibin 3 aydır çok güzel bir şekilde hazırlandığını ve güzel bir çalışma ortaya konulduğunu belirtti.

        "Amacımız temel sağlık hizmeti ile koruyucu sağlık hizmetlerinin halka tiyatro yoluyla anlatılması, sağlıkta yaşanan olayları mizahi bir dille sergilemek." diyen Ömür, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına değindi.

        Ömür, bunu da mizahi bir şekilde tiyatro oyununa yansıttıklarını dile getirerek, "Sağlıkçılarımıza uzanan eller kırılsın diyoruz." dedi.

        - "Bir yandan düşündürürken bir yandan da güldürmeyi hedefledik"

        Oyunun yazarı ve yönetmeni Bülent Sevgili de tiyatro ekibinin sahnelediği oyunun çok beğenildiğini belirtti.

        Ekibin haftalık izinlerinden de feragat ederek 3 aylık çalışma temposuyla hazırladığı oyunun çeşitli sosyal mesajlar da içerdiğine işaret eden Sevgili, "Bir yandan düşündürürken bir yandan da eğlendirip güldürmeyi hedefledik." ifadesini kullandı.

        Provalara eylül ayı başında başladıklarını, bu ayın başında da oyunu sahnelediklerini ifade eden Sevgili, bu süreçte 2 bine yakın kişiye ulaştıklarını kaydetti.

        Oyunu hem şehir merkezinde hem de ilçelerde sahnelediklerini anlatan Sevgili, olumlu geri dönüşlerin olduğunu söyledi.

        - "Güldürdük, eğlendirdik"

        Tiyatro ekibinde yer alan hemşire Esra Aksoy da günlük olayları konu alan tiyatro oyunu ile halkı güldürmeyi başardıklarını söyledi.

        Aksoy, "Halkımızı biraz da olsa bilinçlendirdiysek, sağlık okuryazarlığını artırdıysak bizim için yeterli." dedi.

        Sağlık teknikeri Hasan Yurt da tiyatro oyununda ambulans şoförünü canlandırdığını belirterek, seyircinin oyuna ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

        "Güldürdük, eğlendirdik." diyen Yurt, yeni oyunları sahneye taşımaya devam edeceklerini söyledi.

        Paramedik Neslihan Özsabuncu Yıldız da tiyatro oyununda görev almaktan mutluluk duyduğunu, oyunu çok sayıda kişinin izlediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'

        Benzer Haberler

        Siirt'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Siirt'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kurtalan'da 1010 öğrenciye giysi desteği sunuldu
        Kurtalan'da 1010 öğrenciye giysi desteği sunuldu
        Sednaya Hapishanesi'nde ölen babalarının "mezarı" olsun istiyorlar
        Sednaya Hapishanesi'nde ölen babalarının "mezarı" olsun istiyorlar
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan "AFAD gönüllüsü" olacak üniversitelilere ders no...
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan "AFAD gönüllüsü" olacak üniversitelilere ders no...
        Siirt Valisi Kızılkaya, öğrencilerin kendisi için yazdığı mektupları sosyal...
        Siirt Valisi Kızılkaya, öğrencilerin kendisi için yazdığı mektupları sosyal...
        Çadırda havasız kalan 150 koyun öldü
        Çadırda havasız kalan 150 koyun öldü