Siirtli esnaf 50 yaşında lisans çıkartıp top koşturduğu takıma kaptan oldu

FECRİ BARLIK - Siirt'te esnaflık yapan ve halı sahadaki performansıyla kentte "Mahmutspor" olarak tanınan Mahmut Güzel, 50 yaşında lisans çıkartarak, forma giydiği takıma kaptan oldu.

Kentte beyaz eşya satışı yapan bir çocuk babası Güzel, futbola olan tutkusu dolayısıyla işinden fırsat buldukça arkadaşlarıyla maç yapmak için halı sahada buluşuyor. Futbola ilgisi çevresince bilinen Güzel, kentte "Mahmutspor" olarak tanınıyor.

Siirt Amatör Ligi'nde mücadele den Hosyanspor'un kulüp başkanı Murat Kol'un teklifi üzerine lisans çıkartan Güzel, takımda forma giyerek top koşturmaya başladı. Güzel, gündüz iş yerinde çalıştığı için antrenmanları akşam saatlerine alınan takıma kaptan da seçildi. - "Futbol hayatımda yeni bir sayfa açmaya karar verdim"

Mahmut Güzel, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır kentteki halı sahalarda futbol oynadığını, çevresinde bu nedenle "Mahmutspor" olarak tanındığını söyledi. Futbolun hayatının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Güzel, geçmişte çok sayıda halı saha turnuvası düzenlediklerini, çok sayıda kişiye futbol oynamayı sevdirdiklerini belirtti.

"Çok başarılı olduğumuz için de kentte herkes bizi biliyordu. Herkes bizim takımda oynamak istiyordu." diyen Güzel, Hosyanspor Kulübü Başkanı Murat Kol'un teklifiyle lisans çıkarttığını anlattı. Güzel, "50 yaşımda futbol hayatımda yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Büyük hayalim olan lisansıma kavuştum. Hiçbir antrenmanı kaçırmıyorum. Takım kaptanı olarak elimden gelen mücadeleyi yeşil sahalarda veriyorum." dedi.

- "Saygı olduğu zaman futbolda başarıyı sağlarsın" Arkadaşlarının daha önce kendisine, "Futbolda o kadar tanınmış birisin, neden lisansı yok?", "Neden bir yerde oynamıyorsun?" dediğini belirten Güzel, esnaflık yaptığı için büyük sahalarda top oynamanın hep ikinci planda olduğunu ifade etti.

Güzel, hiçbir zaman büyük sahada oynamayı düşünmediğini, esnaf olduğu için buna vakti de bulunmadığını anlatarak, 2 ay önce lisansını çıkartmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. "Artık kimse bana, 'Lisansın yok.' diyemez." ifadesini kullanan Güzel, çok sayıda taraftarın kendisini izlemek için tribünlerde yerini aldığını belirtti.

Güzel, futbolun temelinde saygı olduğuna işaret ederek, "İnsan futbolu öğrenmek isterse öncelikle saygı olması lazım. Saygı olursa futbol zaten kendiliğinden gelir. Kazanma azmi her zaman herkeste olur ama saygı çok farklı. 'İlla kazanacağım.' diye bir şey yok. Saygı olduğu zaman futbolda da kazanırsın, başarıyı sağlarsın. Önce saygı olacak." diye konuştu.

Takım olarak bu anlayışı benimsediklerini dile getiren Güzel, kaptan olarak takıma bu saygıyı aşıladığını vurguladı. Güzel, "Herkes sessiz sedasız maç oynayıp çıkıyor. Takımımız saygılı. Kimseye saygısızlık yapan bir takım değiliz. Fair play çerçevesinde en iyi takım bizim takım olacak. Maçlarda takım arkadaşlarımla sürekli iletişim halindeyim. Bundan dolayı bizim maçlarda kavga ve tartışma olmuyor." ifadelerini kullandı.

- "Mahmut'tan önce Hosyanspor'u kimse tanımıyordu" Hosyanspor Kulüp Başkanı Murat Kol da takımda 2 çocuğunun da top koşturduğunu belirterek, takımın örnek olabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi. Takıma kazandırdıkları futbolculardan birinin de Mahmut Güzel olduğunu belirten Kol, şunları kaydetti:

"Mahmut'a 50 yaşında lisans çıkarttık, maliyeti de yüksek oldu ama mühim değil. Mahmut kentte çok sevilen bir esnaf. Herkes onu 'Mahmutspor' olarak biliyor. Onun özel taraftarları var. Mahmut takımda hem kaptanlık hem ağabeylik hem yöneticilik yapıyor. Mahmut'u takıma kazandırdıktan sonra çok şey değişti. Mahmut'tan önce Hosyanspor'u kimse tanımıyordu ama o geldikten sonra herkes takımımızı tanıdı."