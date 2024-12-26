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        Bilecikli hayırseverin ördüğü bereler, bu yıl Siirt'teki öğrencileri ısıtıyor

        FECRİ BARLIK - Bilecik'te yaşayan 65 yaşındaki Güler Kasım'ın ördüğü bereler, Siirt'in Baykan ilçesindeki öğrencilere ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:43
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        Bilecikli hayırseverin ördüğü bereler, bu yıl Siirt'teki öğrencileri ısıtıyor
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        FECRİ BARLIK - Bilecik'te yaşayan 65 yaşındaki Güler Kasım'ın ördüğü bereler, Siirt'in Baykan ilçesindeki öğrencilere ulaştırıldı.

        Küplü köyünde yaşayan ve eşinin vefatının ardından kendini hayır işlerine adayan Kasım, 7 yıldır ördüğü bereleri Doğu ve Güneydoğu illerindeki öğrencilere hediye ediyor.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün makamında ağırladığı ve Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ile telefonda görüştürdüğü, 2 çocuğu ve 3 torunu bulunan Kasım, bu kez Baykan ilçesindeki öğrenciler için bere ördü.

        Kasım, ördüğü renk renk bereleri "Sen de Bir Fidan Dik Projesi" kapsamında Baykan'ın Çelikli köyünde 39 öğrencinin eğitim gördüğü Çelikli İlkokulu'na gönderdi.

        Proje koordinatörü Muhammed Yusuf Özüş, teslim aldığı bereleri gönüllülerle Siirt'teki öğrencilere hediye etti.

        - "Köylerdeki öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz"

        Proje koordinatörü Özüş, AA muhabirine, Vali Kızılkaya aracılığıyla 2 yıl önce tanıştıkları Güler Kasım'ın ördüğü bereleri öğrencilere ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

        Bu yıl da bu desteklerin Çelikli İlkokulu'ndaki öğrencilere ulaştırıldığını ifade eden Özüş, "Güler teyzemiz berelerin yanına kalem ve açacak gibi malzemeler de koymuş. Bu bizi gerçekten ayrıca mutlu etti ve duygulandırdı. Köylerdeki öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Manevi desteği çok yüksek olan bu hediye için Güler teyzemize minnettarız. Umarız çocuklarımız üşümez, kalpleri daha çok ısınır. Destek oldukları için kendilerine saygılarımı ve sevgilerini iletiyorum." diye konuştu.

        - "Güler teyzemiz sağ olsun bize bere yollamış"

        Öğrencilerden Deniz Doğrukaya ise desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Güler teyze sağ olsun bize bere yollamış. Yanında da kalem ve açacak göndermiş. Siirt'ten teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

        Berat Demirel de berelerin çok güzel olduğunu anlatarak, "Güler teyzemiz bize bere yollamış, okula heyecanla geldim. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

        Havin Demirel de bereleri aldıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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