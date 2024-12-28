Kurtalan'da evde çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Garzan Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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