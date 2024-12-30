Siirt'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.E'nin kullandığı motosiklet, Doğan Mahallesi 1224. Sokak'ta sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

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