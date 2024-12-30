Siirt'te yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı

Toplantıya ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için gerekli tedbirlerin titizlikle alınacağını belirtti.​​​​​​​

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı tedbirleri genelgesi doğrultusunda yapılan hazırlıklar ele alındı, yılbaşı öncesi ve akşamı uygulanacak güvenlik önlemleri değerlendirildi.

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