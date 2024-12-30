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        Siirt'te yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı

        Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:25 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:38
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        Siirt'te yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
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        Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı tedbirleri genelgesi doğrultusunda yapılan hazırlıklar ele alındı, yılbaşı öncesi ve akşamı uygulanacak güvenlik önlemleri değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için gerekli tedbirlerin titizlikle alınacağını belirtti.​​​​​​​

        Toplantıya ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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