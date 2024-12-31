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        Kurtalan Kaymakamı Serin'den gazi Doğan'a ziyaret

        Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören gazi Ahmet Doğan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:33
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        Kurtalan Kaymakamı Serin'den gazi Doğan'a ziyaret
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        Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören gazi Ahmet Doğan'ı ziyaret etti.

        Kaymakam Serin, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören gazi Ahmet Doğan'ı evinde ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Gazilerin fedakarlıklarının millet için taşıdığı önemi vurgulayan Serin, "Gaziler, şanlı tarihin yaşayan abideleridir." dedi.

        Gazi Doğan ile yakından ilgilenen Serin, ihtiyaç duyulan her konuda destek olacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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