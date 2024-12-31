Kurtalan Kaymakamı Serin'den gazi Doğan'a ziyaret
Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören gazi Ahmet Doğan'ı ziyaret etti.
Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören gazi Ahmet Doğan'ı ziyaret etti.
Kaymakam Serin, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören gazi Ahmet Doğan'ı evinde ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Gazilerin fedakarlıklarının millet için taşıdığı önemi vurgulayan Serin, "Gaziler, şanlı tarihin yaşayan abideleridir." dedi.
Gazi Doğan ile yakından ilgilenen Serin, ihtiyaç duyulan her konuda destek olacaklarını belirtti.
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