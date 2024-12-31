Siirt Valisi Kızılkaya, yılbaşında görev yapan personeli ziyaret etti

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yılbaşı gecesi kentin çeşitli noktalarında görev yapan jandarma, polis, 112 Acil Çağrı Merkezi ve sağlık personelini ziyaret etti.

Kızılkaya, Kezer Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda personelle bir araya geldi.

Jandarma ekipleriyle denetimlere katılan Kızılkaya, vatandaşların yeni yılını kutladı, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, çocuklara hediyeler verdi.

Küçük Sanayi Sitesi kavşağındaki polis uygulama noktasını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Kızılkaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kızılkaya, vatandaşların yeni yılını kutladı, 2025 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi personeline hitaben konuşan Kızılkaya, "İnşallah 2025 yılı 2024 yılından daha güzel ve mutlu geçecek. İlimizde 2024 yılında 360 bin çağrıya cevap verdiniz. Vatandaşlara en zor anında zor zamanında bir yardım eli oldunuz. Ben bu çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. 112 hizmetleri 7/24 sürekli vardiya şeklinde devam eden hizmetlerdir." dedi.