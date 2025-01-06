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        Siirt'te Kamu-Sen'den "ek zam ve refah payı" talebi

        Türkiye Kamu-Sen Siirt İl Temsilcisi Cengiz Özbilici, "ek zam ve refah payı" ile ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:03 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:12
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        Siirt'te Kamu-Sen'den "ek zam ve refah payı" talebi
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        Türkiye Kamu-Sen Siirt İl Temsilcisi Cengiz Özbilici, "ek zam ve refah payı" ile ilgili açıklama yaptı.

        Güres Caddesi'ndeki sendika binasının önünde açıklama yapan Özbilici, ek zam ve refah payının kalıcı biçimde düzenlenmesini istediklerini belirtti.

        Özbilici, şunları kaydetti:

        "Memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranının güncellenmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde düzenlenmesini herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de 'memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin' diyoruz. Bütün ödemeler, bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının '3600'e yükseltileceği sözü, unutulmasın' diyoruz. Maaş sorununa kökten çözüm üretecek politikalar belirlensin diyoruz. Aksi halde ek zamsız refah olmaz, bu zamla karın doymaz."

        Basın açıklamasına sendika üyeleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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