Siirt'te geçen yıl kamu sağlık hizmetlerinden 4 milyon 106 bin 299 kişi faydalandı

Siirt'te 2024 yılında kamuya ait sağlık hizmetlerinden 4 milyon 106 bin 299 vatandaşın faydalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte geçen yıl 838 milyon 538 bin 281 lira sağlık yatırımı yapıldı.

İl genelinde 4 sağlık tesisi açıldı, 532 doktor ve 4 bin 99 sağlık personelinin çalıştığı kamu sağlık kurumlarından yıl içinde 4 milyon 106 bin 299 vatandaş faydalandı.