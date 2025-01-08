Siirt'te geçen yıl kamu sağlık hizmetlerinden 4 milyon 106 bin 299 kişi faydalandı
Siirt'te 2024 yılında kamuya ait sağlık hizmetlerinden 4 milyon 106 bin 299 vatandaşın faydalandığı bildirildi.
Siirt'te 2024 yılında kamuya ait sağlık hizmetlerinden 4 milyon 106 bin 299 vatandaşın faydalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte geçen yıl 838 milyon 538 bin 281 lira sağlık yatırımı yapıldı.
İl genelinde 4 sağlık tesisi açıldı, 532 doktor ve 4 bin 99 sağlık personelinin çalıştığı kamu sağlık kurumlarından yıl içinde 4 milyon 106 bin 299 vatandaş faydalandı.
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