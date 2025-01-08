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        Siirt'te geçen yıl kamu sağlık hizmetlerinden 4 milyon 106 bin 299 kişi faydalandı

        Siirt'te 2024 yılında kamuya ait sağlık hizmetlerinden 4 milyon 106 bin 299 vatandaşın faydalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:50
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        Siirt'te geçen yıl kamu sağlık hizmetlerinden 4 milyon 106 bin 299 kişi faydalandı
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        Siirt'te 2024 yılında kamuya ait sağlık hizmetlerinden 4 milyon 106 bin 299 vatandaşın faydalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte geçen yıl 838 milyon 538 bin 281 lira sağlık yatırımı yapıldı.

        İl genelinde 4 sağlık tesisi açıldı, 532 doktor ve 4 bin 99 sağlık personelinin çalıştığı kamu sağlık kurumlarından yıl içinde 4 milyon 106 bin 299 vatandaş faydalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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