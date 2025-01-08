Siirt'te geçen yıl 1 milyon 200 bin varil petrol üretildi
Siirt'te 2024 yılında 1 milyon 200 bin varil petrol üretildiği bildirildi.
Siirt'te 2024 yılında 1 milyon 200 bin varil petrol üretildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Siirt'te TPAO tarafından yürütülen 4 projenin toplam maliyetinin 728 milyon 328 bin lira olduğu belirtildi.
Açıklamada, geçen yıl 4 noktada sondaj çalışması yapıldığı, 54 üretim yapan kuyuda ve 5 petrol sahasında toplam 1 milyon 200 bin varil petrol üretildiği kaydedildi.
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