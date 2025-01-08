Siirt'te ihtiyaç sahibi ve kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ihtiyaç sahibi ve kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu tarafından ilçenin yanı sıra Suriye ve Filistin'deki kimsesiz çocuklar için bir düğün salonunda gerçekleştirilen kermeste öğretmenler ve öğrenciler ile veliler tarafından evlerde hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Kermesin açılışına katılan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, stantları gezdi. Okul müdürü Murat Bayrak'tan bilgi alan Kızılkaya, öğrencilerle sohbet etti. Kızılkaya, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen idarecilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Okul aile birliği Başkanı Mehmet Emin Altunç, gelenekselleşen bu etkinliği bu yıl büyük bir katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Altunç, "İlk kermesimizde Yemen'deki yetim çocuklara 100 mont, 100 bot ve 25 bin lira nakdi yardım göndermiştik. Ardından Adıyaman bölgesine iki konteyner ve bir kamyon gıda yardımı ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl ise üç ayrı sivil toplum kuruluşu aracılığıyla Filistinli Müslümanlara yemek yardımında bulunduk. Bugünkü kermesimizden elde edilecek gelir öncelikle Kurtalan'daki ihtiyaç sahiplerine ardından da Filistin ve Suriye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak." dedi.