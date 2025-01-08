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        Siirt'te askeri helikopter, domuz sürüsünün saldırısı sonucu uçuruma düşen kişi için havalandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğraması sonucu uçuruma düşen kişi, helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 21:26 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:26
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        Siirt'te askeri helikopter, domuz sürüsünün saldırısı sonucu uçuruma düşen kişi için havalandı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğraması sonucu uçuruma düşen kişi, helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde hayvan otlatan Hasan Toprak, domuz sürüsünün saldırısına uğradı.

        Kaçmaya çalışan Toprak, uçuruma düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma komando ve güvenlik korucuları sevk edildi.

        Ekipler, yürüttükleri çalışmayla yaralanan Toprak'ı bulunduğu yerden kurtardı.

        Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına ait helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hasan Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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