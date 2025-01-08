Siirt'te askeri helikopter, domuz sürüsünün saldırısı sonucu uçuruma düşen kişi için havalandı

Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına ait helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma komando ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde hayvan otlatan Hasan Toprak, domuz sürüsünün saldırısına uğradı.

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