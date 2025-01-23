Bitlis Valisi Karakaya'dan Siirt Valisi Kızılkaya'ya ziyaret
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karakaya, ziyarette Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Kızılkaya ile makamda görüştü.
Görüşmede iki il arasındaki bölgesel iş birliği konuları ele alındı, devam eden ortak yatırım ve projeler hakkında fikir paylaşımı yapıldı.
Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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