Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet verecek itfaiye aracı tanıtıldı

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek Tillo Belediyesine ait itfaiye aracı tanıtıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde araç tanıtım programı düzenlendi.

Programda itfaiye yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın tarafından Tillo Belediyesine kazandırılan ve Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet verecek 44 metre yüksekliğe ulaşabilen merdiveni ve 70 metreye kadar su püskürtme kapasitesiyle yangın söndürme ve tahliye operasyonlarında görev yapacak itfaiye aracı tanıtıldı.

​​​​​​​Programda Kızılkaya, desteklerinden dolayı Aydın’a teşekkür etti.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, belediye başkan yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.