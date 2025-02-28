Siirt'te zeka sınıfı, resim atölyesi ve kütüphane açılışı yapıldı

Siirt'te "Sen de Bir Fidan Dik" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir hayırsever tarafından babası Ahmet Şahin adına Çevik Ersin Temel İlkokulu'nda yaptırılan zeka sınıfı, resim atölyesi ve kütüphaneden oluşan çok fonksiyonlu sınıfın açılışı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, açılışta yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızılkaya ve beraberindekiler açılışın ardından sınıfı gezdi, öğrencilerle oyun oynadı.

Sende Bir Fidan Dik Sosyal Sorumluluk Projesi koordinatörü öğretmen Muhammed Yusuf Özüş, il dışından bir hayırsever tarafından babası Ahmet Şahin adına yaptırdığı sınıfın yapım sürecinde okuldaki tüm öğretmenlerin büyük gayret gösterdiğini söyledi.​​​​​​​

El birliğiyle çok fonksiyonlu sınıfın hizmete girdiğini dile getiren Özüş, "Bugün yapmış olduğumuz etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle okulumuza güzel bir eser kazandırdık. Tüm öğretmen arkadaşlarımız bu okulun yapım sürecinde büyük gayret gösterdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.