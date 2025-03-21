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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Siirt'te öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:21
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Siirt'te öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı.

        Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 261 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı ışık hadisesini izlemek üzere kente gelen Gezeravcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Gezeravcı, uzaya gitmeden önce birçok eğitim aldığını belirterek, uzay yolculuğunun 19 Ocak 2024'te başladığını ve 9 Şubat 2024'te döndüklerini anımsattı.

        Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirdiğini anlatan Gezeravcı, insanlı ilk uzay misyonunu icra etmesinin ardından 330'uncu programı Siirt'te yaptığını belirtti.

        Uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yapan Gezeravcı, uzaya yabancı bir millet olmadıklarını, tarihte Ferganiler, Cezeriler, Ali Kuşçular, İbrahim Hakkılar, İsmail Fakirullahlar gibi ilham alacakları nice ecdatlarının bulunduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin bilimsel alanlardaki faaliyetlerine değinen Gezeravcı, ülkenin Ay'a erişme noktasında bir hedef koyduğunu ve buna yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya da Tillo'daki ışık hadisesi etkinlikleri kapsamında geleceğe yön verecek öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Gezeravcı'nın da bu anlamlı günde kentte olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Siirt’te ağırlamak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Gezeravcı, cesareti, azmi ve bilimsel çalışmalara olan inancıyla, yalnızca uzaya giden bir astronot değil aynı zamanda ülkemizin gençleri için bir ilham kaynağıdır. Onun başarı hikayesi, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı büyük adımların somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerin Türkiye'nin uzay çalışmalarını birinci ağızdan dinleme ve geleceğe dair ilham alma fırsatı bulduğunu belirten Kızılkaya, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin ülkenin Milli Uzay Programı'na güç katacağını ve uzaydaki yolculuğunda yeni kapılar açacağını ifade etti.

        Vali Kızılkaya, programın ardından Gezeravcı'ya İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri türbesine ait maket, "Marifetname" eseri ile Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği hediye etti.

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