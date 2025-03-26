Siirt'te öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Cami imamı Ramazan Toprak da emeği geçenlere teşekkür ederek, çocuklara ramazanın feyzini yaşatmak ve manevi konularda onları bilgilendirmek istediklerini belirtti.

Okul müdürü Abbas Balcı, okul ile Ensar Camisi'nin düzenlediği programda ramazan boyunca oruç tutan 350 öğrenci ve ailelerinin ağırlandığını söyledi.

İl Müftülüğü bünyesindeki Diyanet Gençlik Merkezi ile Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu iş birliğiyle okul bahçesinde düzenlenen programa öğrenciler ve aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.