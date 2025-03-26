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        Siirt'te öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi

        Siirt'te öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:56
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        Siirt'te öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi
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        Siirt'te öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

        İl Müftülüğü bünyesindeki Diyanet Gençlik Merkezi ile Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu iş birliğiyle okul bahçesinde düzenlenen programa öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Okul müdürü Abbas Balcı, okul ile Ensar Camisi'nin düzenlediği programda ramazan boyunca oruç tutan 350 öğrenci ve ailelerinin ağırlandığını söyledi.

        Cami imamı Ramazan Toprak da emeği geçenlere teşekkür ederek, çocuklara ramazanın feyzini yaşatmak ve manevi konularda onları bilgilendirmek istediklerini belirtti.

        Program, ilahi dinletisiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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