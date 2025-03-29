Eruh Atatürk Stadyumundaki 480 kişilik tribün hizmete girdi

Siirt'in Eruh ilçesindeki Eruh Atatürk Stadyumunda 480 kişilik yeni tribün hizmete girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Valilik ve Eruh Kaymakamlığının koordinasyonunda stadyumda kapsamlı yenileme çalışması yapıldı.

Çalışmalarda, istinat duvarları, yedek kulübeleri, soyunma odaları ve 480 kişilik yeni tribünün montajı, bakımı ve onarımı tamamlandı.

Tribün ile ilçedeki spor faaliyetlerine önemli bir katkı sağlanması ve gençlerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi hedefleniyor.