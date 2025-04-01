Siirt'te terlik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen 11 kişiden 10'una sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi, 1 kişi de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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