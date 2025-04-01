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        Siirt'te terlik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 01:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 01:43
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        Siirt'te terlik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sardı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

        Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.

        Yangın söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen 11 kişiden 10'una sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi, 1 kişi de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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