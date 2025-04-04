Siirt'te lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beykent Caddesi’nde bir lokantanın bacasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yeri ve yan binanın dış cephe kaplamasında hasar oluştu.
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