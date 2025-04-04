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        Siirt'te lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 20:16 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:16
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        Siirt'te lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Beykent Caddesi’nde bir lokantanın bacasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yeri ve yan binanın dış cephe kaplamasında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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