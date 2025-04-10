Siirt Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla klip hazırladı

Siirt Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında klip hazırlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte, farklı birimlerinde görev yapan polislerin rutin çalışmalarına yer verildi.

Ayrıca klipte, kentin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri de ön plana çıkarıldı.

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip beğeni topladı.