İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Siirt'te ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur'un babası Salih Sungur'u iş yerinde ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehit ailelerimiz, aziz vatanımızın varlığı ve birliği için canını feda eden kahramanlarımızın bizlere emanetidir. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya ve onların ailelerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Aktaş'ın ziyaretine Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Şırnak Valisi Birol Ekici, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da eşlik etti.

Mehmet Aktaş, daha sonra beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya ile Siirt Belediyesinin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanını ziyaret etti.