Siirt'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Siirt'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Barış Mahallesi 1309. Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatı katında hasar oluştu.
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