Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:00 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Barış Mahallesi 1309. Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatı katında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
        Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
        Siirt'te Turizm Haftası kapsamında panel düzenlendi
        Siirt'te Turizm Haftası kapsamında panel düzenlendi
        Siirt'te "Postacı Yürüyüş Yarışması"nın bölge seçmeleri yapıldı
        Siirt'te "Postacı Yürüyüş Yarışması"nın bölge seçmeleri yapıldı
        Şırnak'ta bulunan bitki 12 yıllık çalışma sonucu literatüre kazandırıldı
        Şırnak'ta bulunan bitki 12 yıllık çalışma sonucu literatüre kazandırıldı
        Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı