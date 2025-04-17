Siirt'te devrilen motosikletteki sürücü öldü

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 11 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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