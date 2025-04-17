Siirt'te devrilen motosikletteki sürücü öldü
Siirt'te devrilen motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.
Siirt'te devrilen motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.
Mücahit Beyhan'ın (25) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün gece Siirt-Tillo çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 11 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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