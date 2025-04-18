Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Siirt'te konser verdi

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan tarafından konser sonunda Mehteran Birliğine tiftik battaniyesi ve plaket takdim edildi.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesince Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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