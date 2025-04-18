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        Siirt'te "23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği" düzenlendi

        Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:48 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:58
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        Siirt'te "23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği" düzenlendi
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        Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

        Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde, rehabilitasyon merkezlerinde kalan çocuklar ve kurumun sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuk ve ailelerin katıldığı şenlikte, oyun alanlarında toplanan çocuklar için çizim, müzik, yüz boyama çuval yarışı ve palyaço etkinlikleri yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, Aile Yılı kapsamında gerçekleştirdikleri şenliğe yoğun bir katılım sağlandığını söyledi.

        Şenlikte çocukların doyasıya eğlendiğini dile getiren Sidar, şunları aktardı:

        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kurumumuz tarafından ilimizde bulunan özel çocuklara yönelik düzenlenen şenliğe aileler de yoğun katılım gösterdi. Şenlikte çeşitli geleneksel oyunlarımız oldu. Yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışımız oldu. Langırt oynayan çocuklar mini golf sahasında vakit geçirdi. Günün sonunda çocuklar gönüllerince eğlendi. Bu tür şenlikleri sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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