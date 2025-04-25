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        Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi aranıyor

        Siirt'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki lise öğrencisinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:43 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:50
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        Siirt'te kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisi aranıyor
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        Siirt'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki lise öğrencisinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kooperatif Mahallesi'nde oturan ve dün okula gitmek için evden ayrılan Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yunus Göktaş'tan haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

        Göktaş'ın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

        Baba Ekrem Göktaş, AA muhabirine, dün sabah okula gitmek için evden ayrılan oğlundan bir daha haber alamadıklarını söyledi.

        Tüm aramalara rağmen oğlunu bulamadıklarını dile getiren Göktaş, "Okula gitmek için evden çıkıyor ancak okula gitmemiş. Kameralardan en son Cumhuriyet Meydanı'nda görülüyor ve sonra da kendisinden haber alınamıyor. Oğlumun bulunmasını istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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