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        Siirt'te bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak

        Siirt Belediyesi, içme suyu hattında yaşanan arızadan dolayı bazı mahallelerde geçici süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:14
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        Siirt'te bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
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        Siirt Belediyesi, içme suyu hattında yaşanan arızadan dolayı bazı mahallelerde geçici süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hesko İsale Hattı'nda yaşanan bir arıza nedeniyle hattan su temin edilen kent merkezindeki bazı mahallelere onarım tamamlanıncaya kadar geçici süreyle su verilemeyecek.

        Ekiplerin arızanın kısa sürede giderilmesi için sahada yoğun çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, su kesintisi sürecinde SİSKİ Müdürlüğü tarafından vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek olası gecikmelere karşı vatandaşların suyu tasarruflu ve dikkatli kullanmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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