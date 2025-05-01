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        "Aile Yılı"nda Siirt'te evlenecek çiftlere esnaftan indirim kampanyası

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Yılı" dolayısıyla yeni evlenecek çiftlere yönelik başlatılan indirim kampanyasına esnaf destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:58 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:58
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        "Aile Yılı"nda Siirt'te evlenecek çiftlere esnaftan indirim kampanyası
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        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Yılı" dolayısıyla yeni evlenecek çiftlere yönelik başlatılan indirim kampanyasına esnaf destek verdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın girişimleriyle kent genelinde yeni evlenecek çiftlere yönelik kampanya başlatıldı.

        Çeyiz, züccaciye, mobilya, beyaz eşya ve gelinlik sektöründe faaliyet gösterenler ile kuaför ve düğün salonu işletmecilerinden oluşan 18 iş yeri, kampanyaya destek verdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, kampanyaya katılımın artarak devam ettiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Sidar, Siirt'te de bu kapsamda çalışma başlattıklarını ve çiftlerin uygun fiyatla alışveriş yapabilmesi için farklı sektördeki işletmelerle görüştüklerini söyledi.

        - "Aile Yılı logusu bulunan işletmeler indirim uyguluyor"

        Evliliğin teşvik edilmesine yönelik yaptıkları çalışmaya katkı sunan esnafa teşekkür eden Sidar, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımız yeni evlenecek çiftlere yönelik çeşitli indirim kampanyaları ve programlar düzenliyor. Biz de Siirt'te bu yıl içerisinde yeni evlenecek çiftlerimize kolaylık sağlamak adına indirim kampanyası başlattık. Yeni evlenecek çiftlerimiz, camlarında 'Aile Yılı' logosu bulundurarak indirim uygulayan esnaftan alışveriş yapabilir. 18 işletmemizle yapılan görüşmelerde işletmelerimiz yüzde 3 ile yüzde 40'a varan bir indirim uygulayacaklarını söylediler. Kampanyamız devam ediyor. Esnafımızın kampanyamıza yoğun katılımları oluyor."

        Farklı sektörlerdeki işletmelerle görüşme sağlandığını kaydeden Sidar, yelpazeyi genişletmek için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

        Kampanyaya esnafın yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Sidar, şöyle konuştu:

        "İlimizde beyaz eşya satışı yapan esnaftan gelinlikçiye, kuaförden züccaciyeye kadar geniş yelpazede esnafımız indirim kampanyamıza iştirak etti. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle bu sene yeni evlenecek çiftlerimizin sayısında artışın olduğunu gözlemliyoruz. Kampanyaya dahil olan esnafımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

        - "Kampanyadan faydalanmak için alışverişe geldik"

        Evlilik hazırlığı yapan Ahmet Kaya Şanlı (24) ve Ronay Şanlı (22) çifti de kurumun başlattığı kampanyadan yararlanmak için alışveriş yaptı.

        Kampanya ile birçok esnafın indirim uyguladığını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Kaya Şanlı, şunları söyledi:

        "Yeni evlenen gençlere yönelik başlatılan kampanyadan faydalanmak için alışverişe geldik. Biz de inşallah bunlardan faydalanacağız. Yeni evlenen gençlere yönelik gerçekten çok güzel bir proje oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere kampanyaya destek veren esnafa teşekkür ederiz. Bu proje bizim için çok faydalı oldu."

        Ronay Şanlı da düğün öncesi alışveriş yapmak istediklerini belirterek, "Yeni evleneceğimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün başlattığı kampanyaya dahil olduk. Eşyalara baktık, gayet uygun ve güzeldi. Kampanyayı çok beğendik. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Esnaf Mesut Uygun da kampanyaya yüzde 10 indirimle destek verdiklerini söyledi.

        Kentte 45 yıldır esnaflık yaptığını belirten Uygun, "Yeni evlenecek çiftlere yönelik bu kampanyaya katkıda bulunmak istedim. Üzerimize ne düşüyorsa yardımcı olmaya çalışacağız. Yeni evlenecek çiftleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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