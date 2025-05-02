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        Siirt'te hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan kütüphane ve zeka oyunları sınıfı açıldı

        Siirt'in Baykan ilçesinde "Sen de Bir Fidan Dik Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında hayırseverlerin desteğiyle bir okula kazandırılan kütüphane ve zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:21 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:51
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        Siirt'te hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan kütüphane ve zeka oyunları sınıfı açıldı
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        Siirt'in Baykan ilçesinde "Sen de Bir Fidan Dik Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında hayırseverlerin desteğiyle bir okula kazandırılan kütüphane ve zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı.

        Veyselkarani beldesindeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bu tür faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Kızılkaya, bu çalışmada yer alan ekibin eğitimcilerden oluştuğunu ifade etti.

        Kızılkaya, "Kardeşlerimizle tanıştım ve bu vesileyle birçok güzel şeye imza attıklarını gördüm. Bu ve benzeri çalışmaların ilimizde daha da yaygınlaştırılması, çocuklarımızın kütüphanelerle, kitaplıklarla buluşması, onlar için rahat ders çalışabilecekleri ortamların çoğaltılması konusunda Valilik ve Siirt Belediyesi olarak da birçok projeye imza atıyoruz." dedi.

        Projenin koordinatörlüğünü yapan öğretmen Muhammed Yusuf Özüş de kentteki 34. kütüphaneyi bu okulda hizmete açtıklarını anlatarak, kütüphane ve zeka oyunları sınıfına Vali Kemal Kızılkaya'nın ismini verdiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından açılış, Vali Kızılkaya tarafından yapıldı. Kızılkaya, daha sonra beraberindekilerle sınıfları gezdi, öğrencilerle görüştü.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

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