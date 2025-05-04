Ters lalelerin açtığı Bacavan Yaylası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

FECRİ BARLIK - Siirt'in Şirvan ilçesindeki 1800 rakımlı Bacavan Yaylası, ortalama ömürleri bir ay olan ters laleleri solmadan fotoğraflamak isteyen doğaseverleri ağırlıyor.

Nisan ayının ortasında çiçeklenmeye başlayan, yamaçların bakı farkından dolayı bazı bölgelerde daha geç çiçek açan, "ağlayan gelin" ya da "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleleri yaklaşık 4 hafta boyunca doğada görmek mümkün.

Farklı illerden Siirt'e gelen farklı mesleklerden doğaseverler, Türkiye'de koruma altında olan ters laleleri görüntülemek için Bacavan Yaylası'nın yolunu tutuyor.

Zorlu bir yürüyüşün ardından 1800 rakımlı yaylaya ulaşan doğa tutkunları, ters laleleri solmadan fotoğraflıyor. Doğaseverler, zorlu dönüş yolcuğuna geçmeden mola verdikleri noktalarda saz eşliğinde türküler söyleyerek dinleniyor.

- "Hayatımda ilk defa ters lale gördüm"

Ankara'dan gelen doğasever Giray Durmuşoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliğin bulunduğunu söyledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den ziyaretçilerin de yaylaya geldiğini, buradaki ters laleleri görme fırsatı bulduğunu anlatan Koç, "Bu bölgeleri daha fazla keşfetmemiz lazım. Aramızda savcı, hekim, öğretmen gibi çeşitli mesleklerden ziyaretçiler var. Bölgede hem doğanın keyfini çıkarıyoruz hem yürüyüş yapıyoruz hem de müzik eşliğinde ağlayan gelinleri izlemenin tadına varıyoruz. Ters lalelerin çiçeklenme süresi var. Doğaseverlere süresini geçirmeden buraları görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Siirt'te görev yapan Op. Dr. Aykut Koç da Siirt başta olmak üzere fırsat buldukça her ilin doğal güzelliklerini keşfetmeye çalıştığını belirtti.

Bu ziyaretler sayesinde ülkede gizli kalan birçok güzelliği görme şansı bulduklarını ifade eden Durmuşoğlu, "İlk defa Siirt'e geldim, hayatımda ilk kez ters lale gördüm. Burada bir sürü ters lale gördüm ve çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşadığımız için çok şanslıyız." dedi.

Pelin Ceceli de çok zorlu bir yürüyüş olmasına rağmen zamanın keyifli geçtiğini dile getirdi.

"Mükemmel bir manzara. Bence herkesin gelip görmesi gerekiyor. Daha önce hiç ters hale görmemiştim. Siirt'e gelince buradaki arkadaşlar söyledi ve bir etkinlik yaptık. Gelip görme şansımız oldu" diyen Ceceli, yolu düşen herkese çiçeklenme süresinde ters laleleri görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Azerbaycan'dan gelen eğitimci Mehmet Fatih Danış da Siirt'in doğasıyla muhteşem bir yer olduğunu vurguladı.

Ters lalelerin oldukça etkileyici olduğunu dile getiren Danış, "Siirtliyim fakat yaklaşık 20 yıldır Bakü'de yaşıyorum. Birçok ülke gezmiş biri olarak kendi milli değerlerimizi bilmememiz bizim için büyük bir eksiklikti. Bunun için gelip, geziyoruz, öğreniyoruz. Böyle milli servetlerimizin olmasından dolayı da çok seviniyoruz." ifadesini kullandı.