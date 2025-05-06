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        Siirt'te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 21:46 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:46
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        Siirt'te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Siirt-Batman kara yolu Kaynaklı mezrası mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki Ahmet T, Fuat A, Saliha A. ve Ahmet A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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