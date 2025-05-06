Siirt'te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt-Batman kara yolu Kaynaklı mezrası mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı.

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