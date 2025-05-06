Siirt'te "dur" ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 kişi yakalandı.

Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

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