Siirt'te "dur" ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu.
Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil takibe alındı.
Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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