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        Siirt'te "dur" ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

        Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 23:02 Güncelleme: 06.05.2025 - 23:02
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        Siirt'te "dur" ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil takibe alındı.

        Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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