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        Siirt'te mağazadan kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Siirt'te bir mağazadan kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:18 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:18
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        Siirt'te mağazadan kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Siirt'te bir mağazadan kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan özel güvenlik görevlileri, hastane içinde kıyafet değiştiren bir kişiden şüphelenerek Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması üzerinden durumu polise bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.İ'yi Güres Caddesi'nde yakaladı.

        Ekipler, M.İ'nin elindeki poşette yaptığı incelemede kıyafet bulunduğunu belirledi.

        Şüphelinin kıyafetleri ücret karşılığında aldığını ifade etmesi üzerine polis, mağaza görevlileriyle iletişime geçti.

        Mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarından kıyafetlerin çalındığını tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin mağaza önündeki kıyafetleri inceledikten sonra eline alarak uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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