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        Siirt'te pedallar sağlık için çevrildi

        Siirt'te "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:10
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        Siirt'te pedallar sağlık için çevrildi
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        Siirt'te "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Siirt Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar ve gençler, bisikletlerini bayraklarla süsledi.

        Saat kulesi önünde pedal çevirmeye başlayan grubun turu, Siirt-Kurtalan yolunda Hastane Caddesi güzergahından devam ederek başlama noktasında sona erdi.

        Etkinliğin ödül törenine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, gençlerle sohbet etti.

        Kızılkaya, etkinliğe yoğun bir katılım sağlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinliğe katılan 187 kişi arasında çekilen kurayla 10 kişiye bisiklet hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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