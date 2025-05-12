Siirt'te Hemşireler Günü kutlandı.

Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerin her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

Sağlık-Sen Siirt Şubesi üyeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşireleri ziyaret etti.

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