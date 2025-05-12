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        Siirt'te Hemşireler Günü kutlandı

        Siirt'te Hemşireler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:14
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        Siirt'te Hemşireler Günü kutlandı
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        Siirt'te Hemşireler Günü kutlandı.

        Sağlık-Sen Siirt Şubesi üyeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşireleri ziyaret etti.

        Hemşirelerin bu anlamlı gününü kutlayan sendika üyeleri, onlara karanfil dağıttı.

        Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerin her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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