Siirt'te Hemşireler Günü kutlandı
Siirt'te Hemşireler Günü kutlandı.
Siirt'te Hemşireler Günü kutlandı.
Sağlık-Sen Siirt Şubesi üyeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşireleri ziyaret etti.
Hemşirelerin bu anlamlı gününü kutlayan sendika üyeleri, onlara karanfil dağıttı.
Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerin her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.
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