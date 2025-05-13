Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Siirt'te öğrencilerin hazırladığı projeler, "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"nda sergilendi.

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" kapsamında öğrencilerin yıl boyunca farklı alanlarda hazırladığı 18 projeler ile çeşitli el sanatları çalışmaları törenle açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve beraberindekiler, stantları tek tek gezdi, projeler hakkında öğrenci ve danışman öğretmenlerinden bilgi aldı.

Okul Müdürü İdris Yolbaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin farklı disiplinlerde hazırladığı projeleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yılki fuarda bilimsel projelerin yanı sıra çeşitli el sanatları çalışmaları yer aldığını ifade eden Yolbaş, "Öğrencilerimiz, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde araştırma, gözlem ve analiz yaparak kendi fikirlerini projelere dönüştürdüler. Fuar süreci, onların hem bilimsel düşünme becerilerini hem de ekip çalışması ve iletişim yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağladı. TÜBİTAK'ın destekleriyle düzenlenen bu fuar, öğrencilerimize akademik kazanımlar dışında özgüven ve üretkenlik açısından da önemli fırsatlar sundu. Katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren kurumlarımıza teşekkür ederiz." dedi.