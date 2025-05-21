"Siirt bıttım sabunu" coğrafi işaretle tescillendi

Açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna bıttım sabununun "Siirt bıttım sabunu" adıyla tescili için yapılan başvurunun onaylandığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"Siirt bıttım sabunu" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

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