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        "Siirt bıttım sabunu" coğrafi işaretle tescillendi

        "Siirt bıttım sabunu" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:27
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        "Siirt bıttım sabunu" coğrafi işaretle tescillendi
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        "Siirt bıttım sabunu" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna bıttım sabununun "Siirt bıttım sabunu" adıyla tescili için yapılan başvurunun onaylandığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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