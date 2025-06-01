Siirt'te öğrencilerden yıl sonu gösterisi

Okul müdürü Abbas Balcı, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, programa katılanlara teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriye girişler, bilet yerine kitap bağışıyla yapıldı.

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