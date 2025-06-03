Siirt'te burun boşluğundaki kitle alınan hasta sağlığına kavuştu

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta, başarılı burun ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve baş ağrısı yaşayan bir hasta, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İhsan Ceceli tarafından yapılan müdahaleyle, burun boşluğundaki kitle tamamen çıkarıldı ve septum bölgesindeki delik onarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceceli, uzun zamandır devam eden rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran hastaya başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan muayenede, sağ burun boşluğunda daha önce fark edilmemiş bir kitle ve septum (burun orta duvarı) bölgesinde delik tespit edildiğini belirten Ceceli, şunları kaydetti:

"Herhangi bir travma öyküsü olmamasına rağmen bu tür yapısal bir bozukluk vardı ve hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyordu. Ameliyatla hem septumdaki deliği onardık hem de burun boşluğundaki kitleyi tamamen çıkardık. Yaklaşık bir aydır süren iyileşme sürecinde hastamız oldukça iyi durumda. Artık bu tür nitelikli cerrahileri hastanemizde yapabiliyoruz. Bu sayede hastalarımız şehir dışına gitmeden, burada şifa bulabiliyor."