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        Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:31
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        Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Dönerdöver köyünde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, baba S.K. (72) ve oğlu E.K. (18) ağır yaralandı.

        ​​​​​​​İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        E.K. ise askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.K'nin cenazesi otopsi için Eruh Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayın ardından kaçan zanlı H.S.S, jandarmaya teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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