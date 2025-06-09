Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

E.K. ise askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

​​​​​​​İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dönerdöver köyünde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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