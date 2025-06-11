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        Siirt'te polis lojmanında çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis lojmanında çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 00:56 Güncelleme: 11.06.2025 - 00:56
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        Siirt'te polis lojmanında çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis lojmanında çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi tedavi altına alındı.

        Tekel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Lojmanda kalanlar binadan tahliye edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 13 kişi ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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