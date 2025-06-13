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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 22:05 Güncelleme: 13.06.2025 - 22:05
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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kurtalan-Batman kara yolu Gözpınar köyü mevkisinde, plakaları henüz öğrenilemeyen S.A. yönetimindeki otomobil ile N.N. idaresindeki otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Ö.C., N.C. ve M.C. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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