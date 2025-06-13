Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kurtalan-Batman kara yolu Gözpınar köyü mevkisinde, plakaları henüz öğrenilemeyen S.A. yönetimindeki otomobil ile N.N. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Ö.C., N.C. ve M.C. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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