Kurtalan'da okullarda karne heyecanı yaşandı

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, AK Parti İlçe Başkanı Salih Karataş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahfuz Demir ve veliler katıldı.

Kaymakam Samet Serin, karnelerini teslim ettiği öğrencilerle sohbet etti, onlara tavsiyelerde bulundu.

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