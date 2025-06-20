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        Kurtalan'da okullarda karne heyecanı yaşandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen törenlerin ardından karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:50
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        Kurtalan'da okullarda karne heyecanı yaşandı
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        Siirt’in Kurtalan ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen törenlerin ardından karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

        Kaymakam Samet Serin, karnelerini teslim ettiği öğrencilerle sohbet etti, onlara tavsiyelerde bulundu.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, AK Parti İlçe Başkanı Salih Karataş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahfuz Demir ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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