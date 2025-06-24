Kurtalan Devlet Hastanesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
Siirt'in Kurtalan Devlet Hastanesinde yangın ve acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.
Siirt'in Kurtalan Devlet Hastanesinde yangın ve acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.
Tatbikata hastane personeli, UMKE, 112 Acil, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.
Tatbikatta, senaryo gereği şiddetli yağış sonrası bodrum katı su basması, elektrik panosunun patlaması ve yangın çıkması üzerine hastaların tahliyesi sağlandı.
Başhekim Yardımcısı Kamuran Dayan, "Zorunlu yıllık tatbikatımızı başarıyla tamamladık. Katkı sunan tüm ekiplere teşekkür ederiz." dedi.
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