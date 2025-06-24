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        Kurtalan Devlet Hastanesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

        Siirt'in Kurtalan Devlet Hastanesinde yangın ve acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:11 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:11
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        Kurtalan Devlet Hastanesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
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        Siirt'in Kurtalan Devlet Hastanesinde yangın ve acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.

        Tatbikata hastane personeli, UMKE, 112 Acil, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.

        Tatbikatta, senaryo gereği şiddetli yağış sonrası bodrum katı su basması, elektrik panosunun patlaması ve yangın çıkması üzerine hastaların tahliyesi sağlandı.

        Başhekim Yardımcısı Kamuran Dayan, "Zorunlu yıllık tatbikatımızı başarıyla tamamladık. Katkı sunan tüm ekiplere teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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