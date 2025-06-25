Siirt'te 2 bin 156 rakımlı yaylada tescilli Pervari balının üretimi için "tatlı mesai"

FECRİ BARLIK - Siirt'in Pervari ilçesindeki zengin florasıyla 2 bin 156 rakımlı Guharan Yaylasında üreticiler tescilli Pervari balının üretimini yapıyor.

Havaların ısınmasıyla Guharan Yaylası başta olmak üzere ilçedeki yaylalara çıkan arıcılar, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) 22 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balı üretimi mesaisine başladı.

Beğendik beldesi yakınlarındaki Guharan Yaylası da zengin florası ve sağlanan güven ortamıyla arıcıların kaliteli Pervari balı üretiminde tercih ettiği önemli merkezlerden biri haline geldi.

Yaylaya çıkan yaklaşık 40 üretici, huzura kavuşan bölgede kaliteden ödün vermemek için arılarına gözü gibi bakıyor.

- Yaylada 6 bin 500'e yakın kovanda bal üretiliyor

Bal üreticilerinden Bedri Açık, AA muhabirine, bölgenin bal üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Haziran ayıyla beraber yaylanın yolunu tuttuklarını belirten Açık, bölgede yaklaşık 40 üreticinin 6 bin 500'e yakın kovanda bal üretimi yaptığını bildirdi.

Bölgede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu ifade eden Açık, gönül rahatlığıyla bal üretim mesaisini sürdürdüklerini anlattı. "Bu yaylada birkaç yıl önce güvenlik açısından sorunlar vardı. Kimse buraya gelemiyordu. Şu an elhamdülillah o sorun ortadan kalktı. Herkes istediği gibi istediği saatte gece, gündüz gelip arıcılığını kolaylıkla yapıyor." ifadelerini kullanan Açık, bölgenin balının çok meşhur olduğunu dile getirdi. Devletin desteğiyle daha fazla üretim yapabildiklerini belirten Açık, şunları kaydetti: "Huzurla çıktığımız yaylada yol ve su sorunu kaldı. Bu sorunlarımızın çözülmesi için yetkililerden destek bekliyoruz. Pervari adıyla satılan sahte bala karşı mücadele sürüyor. Sahte balın piyasada yer alması nedeniyle 2-3 yıl önce biz balımızı satamıyorduk. Kaymakamımız Ahmet Gülderen önderliğinde sahte bala karşı mücadele başlatıldı. Geçen sezon balımızı çok güzel sattık. Kendisine teşekkür ediyoruz."