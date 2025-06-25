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        Siirt'te 2 bin 156 rakımlı yaylada tescilli Pervari balının üretimi için "tatlı mesai"

        FECRİ BARLIK - Siirt'in Pervari ilçesindeki zengin florasıyla 2 bin 156 rakımlı Guharan Yaylasında üreticiler tescilli Pervari balının üretimini yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:05
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        Siirt'te 2 bin 156 rakımlı yaylada tescilli Pervari balının üretimi için "tatlı mesai"
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        FECRİ BARLIK - Siirt'in Pervari ilçesindeki zengin florasıyla 2 bin 156 rakımlı Guharan Yaylasında üreticiler tescilli Pervari balının üretimini yapıyor.

        Havaların ısınmasıyla Guharan Yaylası başta olmak üzere ilçedeki yaylalara çıkan arıcılar, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) 22 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balı üretimi mesaisine başladı.

        Beğendik beldesi yakınlarındaki Guharan Yaylası da zengin florası ve sağlanan güven ortamıyla arıcıların kaliteli Pervari balı üretiminde tercih ettiği önemli merkezlerden biri haline geldi.

        Yaylaya çıkan yaklaşık 40 üretici, huzura kavuşan bölgede kaliteden ödün vermemek için arılarına gözü gibi bakıyor.

        - Yaylada 6 bin 500'e yakın kovanda bal üretiliyor

        Bal üreticilerinden Bedri Açık, AA muhabirine, bölgenin bal üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Haziran ayıyla beraber yaylanın yolunu tuttuklarını belirten Açık, bölgede yaklaşık 40 üreticinin 6 bin 500'e yakın kovanda bal üretimi yaptığını bildirdi.

        Bölgede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu ifade eden Açık, gönül rahatlığıyla bal üretim mesaisini sürdürdüklerini anlattı.

        "Bu yaylada birkaç yıl önce güvenlik açısından sorunlar vardı. Kimse buraya gelemiyordu. Şu an elhamdülillah o sorun ortadan kalktı. Herkes istediği gibi istediği saatte gece, gündüz gelip arıcılığını kolaylıkla yapıyor." ifadelerini kullanan Açık, bölgenin balının çok meşhur olduğunu dile getirdi.

        Devletin desteğiyle daha fazla üretim yapabildiklerini belirten Açık, şunları kaydetti:

        "Huzurla çıktığımız yaylada yol ve su sorunu kaldı. Bu sorunlarımızın çözülmesi için yetkililerden destek bekliyoruz. Pervari adıyla satılan sahte bala karşı mücadele sürüyor. Sahte balın piyasada yer alması nedeniyle 2-3 yıl önce biz balımızı satamıyorduk. Kaymakamımız Ahmet Gülderen önderliğinde sahte bala karşı mücadele başlatıldı. Geçen sezon balımızı çok güzel sattık. Kendisine teşekkür ediyoruz."

        - "Mesleğimizi gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz"

        İlçede 4'üncü kuşak olarak bal üreten Oktay Açık da kışı Beğendik beldesinde, yazı yaylada geçirdiklerini söyledi.

        Yaklaşık 200 kovanda üretim yaptığını bildiren Açık, "Babamın dedesinden beri bu işi yapıyoruz. Dedelerden kalma mesleğimizi gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz." dedi.

        Karakovan bal üretimi yaptıklarını bildiren Açık, geçmişte güvenlik nedeniyle çıkamadıkları yaylada şimdi rahat bir şekilde gezdiklerini belirtti.

        Bal üreticisi Tamer Tokat ise yaklaşık 15 yıldır bal ürettiğini ve şu anda 400'e yakın kovanıyla yaylaya çıktığını anlattı.

        Kış mevsiminde arıları sıcak bölgelere götürdüklerini belirten Tokat, şöyle devam etti:

        "Haziran ayının başında Guharan Yaylasına geliyoruz. Sonbahara kadar buradayız. Şu an arının güçlenme, oğul verme zamanı. Haziranın sonuna kadar arı güçlenecek ve çoğalacak. Haziranın sonu ve temmuz başından sonra bölgede bal akımı başlayacak. Bu bölgenin balı tamamen karışık. Her çeşit çiçeğimiz var. Önümüzde orman, arkamız dağ var. Yaylamız bal konusunda çok verimli ve güzel."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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