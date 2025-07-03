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        Siirt'te, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve sorumluları hakkında suç duyurusu

        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Diyaeddin Temiz, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan mizah dergisi ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:53 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:56
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        Siirt'te, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve sorumluları hakkında suç duyurusu
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        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Diyaeddin Temiz, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan mizah dergisi ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Temiz, Adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa'da güvence altına alınan ifade özgürlüğünün hiç kimseye halkın bir kısmının inancını aşağılama, kamu barışını bozma ve toplumsal huzura saldırma hakkını vermediğini söyledi.

        Temiz, şunları kaydetti:

        "Toplumsal huzur ve barış ortamını bozmaya, İslam dinine ve Müslümanlara açıkça kin ve nefret tohumları ekmeye yönelik mizah kisvesi adı altında milyonlarca vatandaşımızın inancına ve değerlerine alenen saldırı niteliğinde olan bir görsel resmedilmek sureti ile dergide yayımlanmıştır. Yıllardır sözde mizah dergisi adı altında provakatif yayımlar yapan şüphelilerin suça konu paylaşımları ile halkı kutsalını aşağılayarak galeyana getirme ve toplumsal barışı bozma saiki ile hareket ettikleri açıktır."

        Temiz, daha sonra cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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