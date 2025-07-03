Siirt'te, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve sorumluları hakkında suç duyurusu

Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Diyaeddin Temiz, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan mizah dergisi ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Temiz, Adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa'da güvence altına alınan ifade özgürlüğünün hiç kimseye halkın bir kısmının inancını aşağılama, kamu barışını bozma ve toplumsal huzura saldırma hakkını vermediğini söyledi.

Temiz, şunları kaydetti:

"Toplumsal huzur ve barış ortamını bozmaya, İslam dinine ve Müslümanlara açıkça kin ve nefret tohumları ekmeye yönelik mizah kisvesi adı altında milyonlarca vatandaşımızın inancına ve değerlerine alenen saldırı niteliğinde olan bir görsel resmedilmek sureti ile dergide yayımlanmıştır. Yıllardır sözde mizah dergisi adı altında provakatif yayımlar yapan şüphelilerin suça konu paylaşımları ile halkı kutsalını aşağılayarak galeyana getirme ve toplumsal barışı bozma saiki ile hareket ettikleri açıktır."

Temiz, daha sonra cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.