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        Siirt'te fıstık rekoltesini belirlemek için oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı

        Siirt'te fıstık rekoltesini belirlemek amacıyla oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:19
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        Siirt'te fıstık rekoltesini belirlemek için oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı
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        Siirt'te fıstık rekoltesini belirlemek amacıyla oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde 50 teknik personelden oluşan 7 ekip, rekolte tespit çalışmalarına merkeze bağlı Koçlu köyündeki fıstık bahçesinde başladı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, AA muhabirine, rekolte belirleme çalışmalarının teknik personelle Koçlu köyündeki 100 dönüm alana sahip fıstık bahçesinde başladığını söyledi.

        Çalışmaların merkezin yanı sıra 6 ilçede de yapılacağını anlatan Şanverdi, şunları kaydetti:

        "Belirlediğimiz referans bahçelerimizde çalışmalara başladık. Bu bahçe yaklaşık 21 yıllık bir bahçe. Salkımları saydık. Her salkımdaki boş ve dolu oranına bakarak Bakanlığın belirlediği çalışmalar doğrultusunda ilimizin fıstık rekoltesini ortaya çıkarmaya çalışacağız. Çalışmamız bitmeden ilimizin rekoltesi ile ilgili tam olarak bir şey söylememiz mümkün değil. Gördüğümüz salkım yüzde 100 dolu. Bahçemizin verim durumu gayet güzel."

        Teknik ekiple rekolte çalışmalarına katılan Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencisi Kübra Çelik de bu sayede saha deneyimi kazandığını söyledi.

        Ağaçtan kopardıkları salkımın boş ve dolu oranına baktıklarını anlatan Çelik, bu yıl çoğu bölgede verimin iyi olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

        Üreticilerden Onur Eren de büyük emekle yetiştirdikleri fıstığın bu sene iklim değişikliğinden dolayı zarar gördüğünü ancak yine de verimden umutlu olduklarını söyledi.

        Eren, "Ağaçta dökülme olmasına rağmen Allah'a şükür iyi bir beklentimiz var. Emeğimizin karşılığını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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