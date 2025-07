Bakanlar Bak ve Kacır, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Siirt'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakanlar Bak ve Kacır, Siirt Havalimanı'ndan Bakan Kacır'ın kullandığı Togg ile Valiliğe geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya tarafından karşılanan Bak ve Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Kızılkaya, Bak ve Kacır'a Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi ile şal şepik kumaşından üretilen kravat takdim etti.

Bak ve Kacır, Vali Kızılkaya ile bir süre makamında görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bak ve Kacır, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililerle bir araya geldi.

- "Terörsüz Türkiye yolunda hepimize görev düşüyor"

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kacır, "Şehrimizde hayata geçecek yatırımlar için 281 teşvik belgesi düzenledik. 49 milyar lira yatırımın, 15 binden fazla istihdamın önünü açtık. Yine son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla devreye aldığımız yeni teşvik sisteminde, Türkiye'de en ileri yatırım teşviklerini Siirt'teki yatırımlara sunma kararı almış olduk. Siirt'te yapılan yatırımlarda sağlanan istihdama, 14 yıla kadar sigorta primi destekleri veriyoruz. Sağlanan istihdamda 10 yıl sigorta primi çalışan paylarını, 14 yıl boyunca sigorta primi işveren paylarını Bakanlık olarak ödüyoruz. İstihdam edilen her bir kardeşimiz için aylık 7 bin 750 lira, bugünkü asgari ücretteki sigorta primi tutarı kadar Bakanlık olarak destek sağlamış oluyoruz. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecek. Her bir yatırımda 24 milyon liraya kadar faiz, kar payı desteğiyle finansman imkanları sunuyoruz. Yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranıyla vergi indirimleri sağlıyoruz. Bütün bunları niçin yapıyoruz? Buralar, yatırımın, istihdamın, üretimin adresi ve ihracat merkezi olsun. Buralar, refahın, huzurun, kalkınmanın şehirleri olarak Türkiye Yüzyılı yolculuğuna en güçlü şekilde devam etmesini istiyoruz. Bu anlayışla Siirt'imizde inşallah yeni projeleri hayata geçirmeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Dün Resmi Gazete'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla ilan edilmiş yeni teşvik sistemimizin bir önemli bileşeni olarak yayınladığımız her bir şehrimiz için yerel kalkınma hamlesi başlıkları var." diyen Kacır, şunları söyledi:

"Bu başlıklardaki yatırımlarla da her bir şehrimizin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeye gayret edeceğiz. Her bir şehrimizin kendine has fırsatları, hedefleri ve potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için daha güçlü teşvikler, destekler sağlayacağız ve her bir şehrimizde dört yatırım başlığını yerel kalkınma hamlesi programıyla en güçlü şekilde destekleyeceğiz."

Kacır, Siirt'in Türkiye'de keçi varlığı açısından ilk üç şehir arasında bulunduğuna işaret ederek, kentte çok büyük dondurma üretim tesisleri kurduracaklarını dile getirdi.

Kentin, gıda, içecek ve ecza sanayi için önemli bir bileşen olan meyan kökü açısından zengin bir kent olduğunu belirten Kacır, buraya büyük bir meyan kökü üretim tesisi kazandıracaklarını bildirdi.